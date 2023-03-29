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02:00, 29 марта 2023Из жизни

Муж-изменник зачал двойню с сестрой беременной жены

Беременная пользовательница Reddit узнала, что ее сестра тоже ждет ребенка от ее супруга

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Беременная пользовательница Reddit узнала, что супруг изменял ей с ее сестрой. Своей историей она поделилась на форуме.

По словам автора поста, в начале 2023 года ее муж, которого зовут Джоэл, признал, что в течение трех лет занимался сексом с ее старшей сестрой Эми. Он также рассказал, что Эми ждет от него двойню. Изменник долго извинялся за содеянное, дарил жене множество подарков и обещал, что не будет иметь никакого отношения к детям Эми.

Женщина собиралась уйти от мужа, однако вскоре узнала, что тоже беременна. По ее утверждению, Джоэл был рад неожиданной новости, так как она много лет не могла зачать ребенка. Женщина призналась, что теперь не сможет развестись до рождения первенца, так как финансово зависит от супруга. Она планирует родить ребенка, найти работу и новую квартиру и лишь тогда уйти от мужа.

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Пользовательница добавила, что Джоэл готов обеспечивать ее, если она останется с ним. Несмотря на это, женщина заявила, что не любит супруга, поэтому собирается как можно быстрее разорвать с ним отношения. «Что касается моей сестры, я не разговаривала с ней с тех пор, как обо всем узнала, и никогда не планирую этого делать», — утверждает она.

Пользователи Reddit поддержали женщину, многие посоветовали ей сделать аборт. Будущая мать заявила, что в штате, в котором она живет, запрещено проводить процедуру искусственного прерывания беременности. Другие пользователи также рекомендовали женщине обратиться к адвокату по бракоразводным процессам, чтобы решить, как ей лучше поступать в будущем.

Ранее сообщалось, что 31-летняя пользовательница TikTok Джесс О'Коннор поймала возлюбленного на измене благодаря тому, что увидела отпечатки его ладоней на пыльном столе. После произошедшего тиктокерша разорвала отношения с партнером, а ее отец развелся с ее мачехой.

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Алиса Удовик
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