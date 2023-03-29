Cтавшую свидетельницей двойного убийства россиянку утопили живьем в проруби

В Магадане мужчина заживо утопил в проруби свидетельницу двойного убийства в наркопритоне

В Магадане правоохранительные органы задержали местного жителя, подозреваемого в убийствах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В квартире задержанного был наркопритон. Туда пришли двое мужчин, чтобы употребить запрещенные вещества. Там же находилась девушка. Между хозяином и гостями возник конфликт, и он застрелил их из карабина «Сайга».

Подозреваемый решил избавиться и от девушки, ставшей свидетельницей двойного убийства. Взяв в помощь друга, он вывез ее в бухту Гертнера. Там сообщники продолбили лед и живьем утопили свидетельницу в проруби. Затем туда же выбросили тела застреленных мужчин.

Преступления были раскрыты после того, как приятель, помогавший топить девушку, сдал подозреваемого.