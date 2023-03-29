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20:37, 29 марта 2023Мир

В России оценили усилия главы МАГАТЭ по защите ЗАЭС

Постпред Ульянов заявил, что Россия поддерживает усилия главы МАГАТЭ Гросси по защите ЗАЭС

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Россия поддерживает усилия главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от обстрелов. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

Дипломат оценил усилия агентства, направленные на создание зоны безопасности на ЗАЭС, и подчеркнул, что объект должен быть защищен от атак.

Ранее 29 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Гендиректор агентства находился с рабочим визитом на станции. Отмечалось, что его сопровождало руководство ЗАЭС и ответственный технический персонал. Визит продлился менее одного дня.

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Виктория Кондратьева
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