В России оценили усилия главы МАГАТЭ по защите ЗАЭС

Постпред Ульянов заявил, что Россия поддерживает усилия главы МАГАТЭ Гросси по защите ЗАЭС

Россия поддерживает усилия главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от обстрелов. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

Дипломат оценил усилия агентства, направленные на создание зоны безопасности на ЗАЭС, и подчеркнул, что объект должен быть защищен от атак.

Ранее 29 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Гендиректор агентства находился с рабочим визитом на станции. Отмечалось, что его сопровождало руководство ЗАЭС и ответственный технический персонал. Визит продлился менее одного дня.