Вероятность военного конфликта с участием Северной Кореи оценили

Военный политолог Перенджиев назвал маловероятным конфликт с участием КНДР

Несмотря на то, что Северная Корея проводит достаточно агрессивную политику, регулярно производит запуски ракет, военный конфликт с участием этой страны маловероятен: США, Япония, Южная Корея и другие государства сейчас сосредоточены на других задачах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«На самом деле, к запускам ракет КНДР все привыкли. Беспокойство на этот счет, безусловно, есть, но реального риска эти запуски никогда не несли, — сказал Перенджиев. — Кроме того, США сейчас сосредоточены на противоборстве с Россией, даже не только на территории Украины, но и в Черном, Балтийском морях, в арктических широтах. КНДР для них менее значимая проблема. Соответственно, у Японии и Южной Кореи не остается других вариантов, кроме как согласиться с таким положением».

Он добавил, что, помимо всего прочего, Северная Корея является крайне закрытой страной: запустить туда агентов иностранного влияния для того, чтобы попытаться сменить или хотя бы смягчить режим невозможно. Открытое же противостояние несет слишком большую угрозу.

«Россия, например, сейчас закрылась, но раньше она была совершенно открытой страной, с множеством агентов иностранного влияния. То же в Китае, в других странах. В Северной Корее никогда не было периода рыночной экономики, открытости. Она закрылась сразу, как закончилась межкорейская война и больше не открывалась, немного взаимодействуя только с Китаем и СССР. Изнутри разложить эту систему невозможно. А внешне — опасно, поскольку КНДР является ядерной державой», — объяснил военный политолог.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна готова применить ядерное оружие в любое время. Отмечается, что государственный лидер сделал это заявление во время посещения завода по производству ядерных бомб. Этот визит политика связан с тем, что КНДР пообещала беспрецедентный ответ на совместные военные учения Вашингтона и Сеула.