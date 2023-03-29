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06:30, 29 марта 2023Мир

Вероятность военного конфликта с участием Северной Кореи оценили

Военный политолог Перенджиев назвал маловероятным конфликт с участием КНДР

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Несмотря на то, что Северная Корея проводит достаточно агрессивную политику, регулярно производит запуски ракет, военный конфликт с участием этой страны маловероятен: США, Япония, Южная Корея и другие государства сейчас сосредоточены на других задачах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«На самом деле, к запускам ракет КНДР все привыкли. Беспокойство на этот счет, безусловно, есть, но реального риска эти запуски никогда не несли, — сказал Перенджиев. — Кроме того, США сейчас сосредоточены на противоборстве с Россией, даже не только на территории Украины, но и в Черном, Балтийском морях, в арктических широтах. КНДР для них менее значимая проблема. Соответственно, у Японии и Южной Кореи не остается других вариантов, кроме как согласиться с таким положением».

Он добавил, что, помимо всего прочего, Северная Корея является крайне закрытой страной: запустить туда агентов иностранного влияния для того, чтобы попытаться сменить или хотя бы смягчить режим невозможно. Открытое же противостояние несет слишком большую угрозу.

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«Россия, например, сейчас закрылась, но раньше она была совершенно открытой страной, с множеством агентов иностранного влияния. То же в Китае, в других странах. В Северной Корее никогда не было периода рыночной экономики, открытости. Она закрылась сразу, как закончилась межкорейская война и больше не открывалась, немного взаимодействуя только с Китаем и СССР. Изнутри разложить эту систему невозможно. А внешне — опасно, поскольку КНДР является ядерной державой», — объяснил военный политолог.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна готова применить ядерное оружие в любое время. Отмечается, что государственный лидер сделал это заявление во время посещения завода по производству ядерных бомб. Этот визит политика связан с тем, что КНДР пообещала беспрецедентный ответ на совместные военные учения Вашингтона и Сеула.

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Варвара Кошечкина
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