В Алтайском крае открылся первый пятизвезочный спа-курорт

На Алтае открылся пятизвезочный спа-курорт Grand Chalet Altay площадью 86 000 кв. м.

В Алтайском крае у подножья Тавдинских пещер на берегу реки Катунь открылся первый пятизвезочный спа-курорт Grand Chalet Altay. Об открытии уникального туристического объекта сообщила пресс-служба отеля SEA Company.

Курорт, чья территория составляет 86 000 квадратных метров, располагается в 30 минутах езды от аэропорта Горно-Алтайска и является лучшей отправной точкой для экскурсий по региону. Так, расстояние до крупнейшего круглогодичного горнолыжного курорта Манжерок можно преодолеть всего за 15 минут на машине.

Курорт Grand Chalet Altay бережно и лаконично вписали в ландшафт местности, сохранив на протяжении 500 метров природную красоту береговой линии реки Катунь и аутентичную атмосферу нетронутого горного леса. На территории курорта расположены двухэтажный гостиничный комплекс с 55 номерами различных категорий и 19 шале площадью до 300 квадратных метров, в которых гости смогут насладится уединенностью.

Фото: пресс-служба SEA Company

Уже сейчас гости Grand Chalet Altay могут попробовать блюда алтайской кухни в основном ресторане отеля «Сосны» с видовой террасой, а к началу летнего сезона на территории курорта откроются пивной ресторан и ресторан авторской кухни Сергея Тернова «Лес и река» с блюдами, ориентированными на локальные и сезонные продукты.

Главной особенностью курорта является самый большой открытый подогреваемый бассейн площадью 800 квадратных метров с каскадным водопадом и пневмогидромассажем. Для юных гостей предусмотрен детский бассейн с аттракционами, горками и эко-площадкой. На территории курорта также располагается летний пляж, прогулочная набережная, теннисный корт, спортивная площадка, пункт проката велосипедов, а также пространство для занятий йоги и проведения мастер-классов. В мае 2023 года на курорте откроется крупнейший спа-комплекс Алтая. На площади 2550 квадратных метров будут расположены крытый бассейн, процедурные кабинеты, соляная пещера, травяная парилка и пять парных.

Расположен курорт на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», созданной для развития оздоровительного, водного, спортивного и других видов отдыха. Отличительной особенностью местности является сочетание бурной реки Катунь, высоких гор, равнинных участков, пастбищ и смешанных лесов.