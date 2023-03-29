В Кремле заявили об уверенности россиян в достижении целей спецоперации

Песков заявил, что большинство россиян уверены в достижении целей спецоперации

Большинство россиян уверены, что цели специальной военной операции на Украине (СВО) должны быть и будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Кремле видят абсолютную консолидацию граждан страны. При этом россияне, подчеркнул Песков, объединяются вокруг политики президента России Владимира Путина.

«И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты», — сказал представитель Кремля.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал цели спецоперации. По его словам, ими являются денацификация и демилитаризация Украины, а также обеспечение территориальной целостности и безопасности населения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).