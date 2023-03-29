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11:18, 29 марта 2023Россия

Патрушев назвал четыре цели спецоперации на Украине

Патрушев: Россия достигнет заявленных целей СВО, несмотря на рост военной помощи Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Россия достигнет всех заявленных целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Среди этих целей Патрушев назвал четыре: денацификацию и демилитаризацию Украины, а также обеспечение территориальной целостности и безопасности населения.

«Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты», — заявил он.

Ранее в Кремле заявляли, что достичь целей на Украине возможно только военным путем.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марк Леонов
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