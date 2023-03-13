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13:22, 13 марта 2023Россия

В Кремле назвали единственно возможный путь достижения целей на Украине

Пресс-секретарь президента Песков: достичь целей на Украине возможно только военным путем

Фото: РИА Новости

В сложившихся условиях достижение целей Москвы на Украине возможно только военным путем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Выполнение поставленных задач «остается и будет оставаться» приоритетом, подчеркнул он.

Сейчас в Кремле не видят предпосылок для перехода событий на Украине в мирное русло, добавил пресс-секретарь.

В феврале в Кремле прокомментировали возможность возобновления переговоров с Украиной. По словам Пескова, необходимым условием продолжения диалога должно стать признание Киевом новых территориальных реалий в виде присоединения к России четырех новых регионов.

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Алан Босиков
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