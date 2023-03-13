В Кремле назвали единственно возможный путь достижения целей на Украине

Пресс-секретарь президента Песков: достичь целей на Украине возможно только военным путем

В сложившихся условиях достижение целей Москвы на Украине возможно только военным путем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Выполнение поставленных задач «остается и будет оставаться» приоритетом, подчеркнул он.

Сейчас в Кремле не видят предпосылок для перехода событий на Украине в мирное русло, добавил пресс-секретарь.

В феврале в Кремле прокомментировали возможность возобновления переговоров с Украиной. По словам Пескова, необходимым условием продолжения диалога должно стать признание Киевом новых территориальных реалий в виде присоединения к России четырех новых регионов.