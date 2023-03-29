В Калининграде осудили планировавшего теракт сторонника «Правого сектора»

В Калининграде осудили на 9 лет сторонника «Правого сектора», готовившего теракт 9 мая

В Калининграде суд приговорил к девяти годам лишения свободы сторонника «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) Вячеслава Попова, планировавшего совершить теракт 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статьям 30, 205 («Приготовление к теракту»), 223 («Незаконное изготовление взрывных устройств») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Накануне Дня Победы в 2022 году Попов готовился устроить теракт в отношении военнослужащих одной из воинских частей Минобороны России. После этого он хотел уехать на Украину и участвовать там в боевых действиях на стороне ВСУ.

Во время обысков в квартире террориста сотрудники спецслужбы изъяли взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора».