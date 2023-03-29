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14:45, 29 марта 2023Интернет и СМИ

В России продолжат выпускать детские книги про муми-троллей

ТАСС: запрет на использование образа муми-троллей в России не повлияет на выпуск книг

Фото: Aaron Burden / Unsplash

28 марта издание VPost сообщило, что Moomin Characters, компания наследников финской писательницы Туве Янссон «из-за санкций и своей позиции» больше не выдает лицензии на использование образов муми-троллей в России и не продлевает действующие соглашения. В этой связи российские издательства больше не смогут печатать популярные детские книги. Однако эта информация не подтвердилась.

Информация о том, что в России якобы не будут печататься книги про муми-троллей, появилась после того, как стало известно, что один из крупнейших московских торговых центров «Афимолл» экстренно отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», запланированный на эту неделю. Причина — отзыв лицензии правообладателем. При этом, как рассказал гендиректор лицензионного агентства Brand4rent, которое представляет интересы Moomin Characters в России, Денис Кулаков, «Афимоллу» не выдавали никаких разрешений и лицензий.

Отозвать лицензию, которая никогда не выдавалась, невозможно. А кейс возник из того, что на прошлой неделе мы увидели рекламу грядущего мероприятия по муми-троллям, которое не было лицензировано и на него не были получены соответствующие документы, разрешения, лицензии, о чем мы уведомили «Афимолл»

Денис Кулаковгендиректор лицензионного агентства Brand4rent

Лицензию отозвали официальные правообладатели — компания Moomin Characters, по ней, прежде всего, выпускают фарфоровую посуду и сувениры — чашки и тарелки с изображениями героев Янссон. Как сообщили ТАСС представители издательства «Азбука-Аттикус», отзыв прав на использование образов муми-троллей не повлияет на издание в России книг с этими сказочными героями. Книги Янссон о муми-троллях на русском языке продолжают продаваться и переиздаваться, говорится в сообщении.

По словам директора департамента детской литературы издательства АСТ Сергея Тишкова, речь идет именно о приостановке продажи новых лицензий и продлении уже действующих. С подобной ситуацией российские издатели сталкиваются уже не в первый раз с момента введения санкций.

«Тем не менее, в рамках периода действия договора лицензиат вправе продолжать издавать книги о муми-троллях, что мы с удовольствием и делаем. Сейчас у нас есть две активные серии о муми-троллях (всего около 30 книг) — "Новые истории муми-троллей" и "Коллекция мировых бестселлеров для детей", в рамках которых выпущены и сборники, и отдельные истории, любимые многими поколениями детей и их родителей», — отметил он.

В то же время в Госдуме задумались о создании законопроекта о принудительном лицензировании, отмечает издание Life.

Недобросовестные наследники Туве Янссон лишили меня доступа к части моего детства. Потому что муми-тролль был моим другом. Мой депутатский ответ для них — это законопроект о принудительном лицензировании. Я жду, когда закончится эпическая битва между пиратами, [заместителем председателя Совбеза РФ] Дмитрием Медведевым и лоббистами-правообладателями. После окончания этой борьбы восторжествует здравый смысл в виде моего законопроекта

Борис Чернышев депутат Госдумы

Публикация о том, что в России перестанут печатать популярные детские книги, не получила охвата в СМИ. При этом ряд крупнейших изданий написал о том, что наследники Туве Янссон запретили использовать образы муми-троллей в России.

Варвара Кошечкина
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