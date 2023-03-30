В Магнитогорске врачи за три дня поставили на ноги выпавшую с 5-го этажа женщину

В Магнитогорске врачи за три дня поставили на ноги женщину, которая сломала два позвонка

В Магнитогорске врачи за три дня поставили на ноги женщину, которая случайно выпала с пятого этажа. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что пациентка сломала два позвонка, в связи с чем ей потребовалась срочная операция, которую провел травматолог Андрей Гашев. При этом медики подчеркнули, что россиянку удалось оперативно доставить в больницу в правильном положении, не сместив позвонки, таким образом минимизируя последствия травмы.

«Мы произвели транспедикулярную фиксацию позвоночника. Зашли через ножки позвонка, завели винты, восстановили длину и высоту тела позвонка и зафиксировали его на железной штанге, чтобы обездвижить. Данные манипуляции помогают при сращивании перелома», — пояснил заведующий отделением травматологии городской больницы № 3 Михаил Черников.

По словам доктора, уже через три дня после хирургического вмешательства женщине разрешили встать на ноги.

В апреле 2022 года врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Минздрава в Новосибирске провели первую в истории России сложнейшую операцию на сердечном клапане.