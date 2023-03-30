Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:47, 30 марта 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за повреждение памятных объектов в Бийске

В Алтайском крае задержали 20-летнего россиянина, осквернившего памятники погибшим

Кадр: СК РФ

В Алтайском крае задержали 20-летнего россиянина, подозреваемого в осквернении памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям города Бийска. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 марта злоумышленник повредил конструкцию «Звезда» и часть боевой машины времен Второй мировой войны, расположенные в Парке Победы. Оба объекта посвящены памяти погибших на войне жителей города.

Были проведены следственные действия, в том числе проверка показаний на месте. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

24 марта сообщалось, что в Саратове возбудили дело в отношении 19-летней девушки, плюнувшей в Вечный огонь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Российские военные разбили три ДРГ и сорвали ротацию войск ВСУ
Ремонт разрушенных зимой дорог в России оценили в сотни миллиардов рублей
Тело второго утонувшего мальчика нашли в Финском заливе в Петербурге
В части российского региона ввели режим ЧС
Российский депутат погиб в ходе СВО под Угледаром
Россиянина задержали за повреждение памятных объектов в Бийске
Трамп предрек полный захват Украины
Переехавший в Москву учитель признался в убийстве своей девушки-репетитора
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с блокировкой онлайн-банка
Россияне останутся без длинного безвиза в Таиланде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.