Россиянина задержали за повреждение памятных объектов в Бийске

В Алтайском крае задержали 20-летнего россиянина, осквернившего памятники погибшим

В Алтайском крае задержали 20-летнего россиянина, подозреваемого в осквернении памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям города Бийска. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 марта злоумышленник повредил конструкцию «Звезда» и часть боевой машины времен Второй мировой войны, расположенные в Парке Победы. Оба объекта посвящены памяти погибших на войне жителей города.

Были проведены следственные действия, в том числе проверка показаний на месте. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

24 марта сообщалось, что в Саратове возбудили дело в отношении 19-летней девушки, плюнувшей в Вечный огонь.