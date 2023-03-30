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22:41, 30 марта 2023Россия

В небе над Белгородом произошли девять мощных взрывов

РИА Новости: 9 мощных взрывов в течение 20 минут произошли в небе над Белгородом

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Девять мощных взрывов произошли в небе над центром Белгорода вечером в четверг, 30 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы раздались с 22.10 по московскому времени и продолжались с интервалами в течение 20 минут. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у автомобилей.

Отмечается, что могла сработать система противовоздушной обороны. Официальных комментариев пока не поступало.

29 марта беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Предварительно, дрон залетел на территорию России со стороны Волчанска, тип беспилотника пока не установлен.

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Марина Совина
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