Блинкен встретится с главой МИД Украины на саммите НАТО

Глава Госдепа США Блинкен встретится с главой МИД Украины Кулебой на саммите НАТО

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на полях саммита НАТО в Брюсселе 3-4 апреля. Об этом сообщаетcя на официальном сайте Госдепа.

«Госсекретарь Блинкен проведет двусторонние встречи с Верховным представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Димтрием Кулебой», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Блинкен заявил, что призывы к прекращению огня на Украине могут являться циничной ловушкой для заморозки конфликта. По его словам, призывы к прекращению огня лишь выглядят благонамеренно, тогда как на самом деле «позволят России закрепить свои достижения и выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново».