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20:53, 30 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 13 лет за организацию нарколаборатории в частном доме

В Крыму мужчине дали 13 лет за создание лаборатории по производству мефедрона и амфетамина

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Крыму 33-летнего наркозависимого мужчину осудили на 13 лет за создание химической нарколаборатории. Об этом сообщает «Вести Крым» со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, в мае 2022 года россиянин приехал в Севастополь и снял дом в частном секторе. Там он организовал лабораторию по производству мефедрона и амфетамина, наркотики он сбывал с помощью тайников-закладок.

Во время обысков у него изъяли 420 граммов мефедрона, столько же амфетамина, более килограмма перекурсоров, а также 100 граммов каннабиса и шесть кустов конопли.

Выяснилось, что мужчина ранее производил запрещенные вещества в других российских регионах и находился в федеральном розыске. Вместе с ним силовики задержали его сообщника, который помогал ему в лаборатории. Сейчас он находится под следствием.

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Елизавета Новикова
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