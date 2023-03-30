Подросток перебирал вещи у бабушки и узнал неожиданную правду о семье

Пользователь Reddit узнал, что мать скрыла от него смерть биологического отца

Пользователь Reddit с ником This_Friend_7890 поделился историей, как три года назад, когда ему было 18 лет, узнал неожиданную правду о своей семье, перебирая старые вещи дома у бабушки. Подросток выяснил, что его биологический отец умер еще до его рождения, а мать скрыла это от него.

Герой истории объяснил, что рос в полной семье, однако несколько лет назад выяснил, что мать всю жизнь врала ему. Рассказчик узнал правду случайно: перебирая старые вещи дома у бабушки по ее просьбе, он нашел фотографии и документы, которые помогли разобраться в его собственном происхождении. Оказалось, что мать овдовела, когда была беременна. Затем она встретила другого мужчину и вышла за него замуж. Они решили не рассказывать правду о его отце и разорвали все контакты с его семьей. Позднее женщина объяснила это решение тем, что не хотела, чтобы ребенок считал ее нового мужа отчимом.

Когда автор поста сообщил родителям, что знает их секрет, они посоветовали ему забыть о покойном отце и не искать встречи с его родственниками. Однако после этого молодой человек на время прекратил общение с родителями. Он также решил найти родственников биологического отца.

Встретившись с ними, рассказчик узнал, что они долго искали его и его мать. В течение двух лет автор поста не общался с матерью и отчимом. За это время родственники биологического отца стали его семьей.

Год назад герой истории наладил отношения с родителями. Однако они не одобрили того, что он общается с родственниками по отцовской линии, и заявили, что не хотят видеть их на свадьбе своего ребенка. Тем не менее рассказчик сказал, что семья биологического отца тоже будет там присутствовать, и добавил, что мать больше не может решать, что ему делать со своей жизнью.

После ссоры автор поста попросил пользователей Reddit оценить, правильно ли он поступил. В комментариях к посту большинство из них поддержали героя истории и удивились тому, как повела себя его мать. «Твои родители должны были все рассказать тебе и не должны были держать тебя в секрете от остальных членов семьи», — написал один из них. Некоторые также призвали рассказчика прекратить общение с матерью и отчимом, сочтя, что они никогда не изменятся.

Ранее сообщалось, как 39-летний мужчина узнал, что был усыновлен, когда собрался жениться. В ходе подготовки к свадьбе ему понадобились документы. Изучив свое свидетельство о рождении, мужчина обнаружил, что его настоящей матерью была женщина по имени Мария Роза Сантос Асенсио, о которой он ничего не знал.