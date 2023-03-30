Основатель известного косметического бренда избавилась от готического особняка

Основатель косметического бренда Kat Von D продала особняк за 7,8 миллиона долларов

Татуировщица и основательница бренда косметики Kat Von D Beauty Кэт фон Ди спустя год избавилась от готического особняка, в который она перестроила дом из семейной комедии «Оптом дешевле». Об этом сообщает Dirt.

Покупателем необычного объекта, расположенного в историческом районе Лос-Анджелеса Виндзор-сквер, стал совладелец кладбища Hollywood Forever Тайлер Кэссити. Он отдал за особняк 7,8 миллиона долларов (около 602,9 миллиона рублей). Сама фон Ди приобрела объект в 2016 году за 6,5 миллиона долларов.

В доме 1896 года постройки площадью 1167,3 квадратных метра есть 13 спален и 10 ванных комнат, а также гостиная с камином, кухня, столовая, танцевальный и театральный залы, библиотека и бар с потайным входом. Многие предметы мебели сделаны из дерева, при этом интерьер отличается роскошью и обилием деталей — акцентными цветами стен и мебели, хрустальными люстрами, наличием позолоты, расписанных потолков и стен, предметов антиквариата.

На участке размером в 0,25 гектара растут сады. Кроме того, там расположен бассейн ярко-красного цвета.

О продаже готического особняка Кэт фон Ди стало известно в январе 2022 года. Бизнесвумен изначально планировала выручить от продажи недвижимости 15 миллионов долларов.