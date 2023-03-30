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13:35, 30 марта 2023Россия

В квартире в Подмосковье нашли два тела с лежащим рядом белым веществом

В Химках мужчина пришел в квартиру к знакомым и нашел их мертвыми рядом с белым веществом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В подмосковных Химках 26-летний мужчина пришел в квартиру к знакомым и нашел их мертвыми. Об этом пишет РЕН ТВ.

По словам источника издания, обнаруживший друзей мертвыми россиянин заявил, что они «спали синими». Тела 33-летнего мужчины и 31-летней женщины лежали на диване в однокомнатной квартире их знакомого, который в данный момент принимает участие в спецоперации. Рядом находилась свернутая трубочкой купюра, а также скидочная карточка одного из магазинов с неизвестным белым веществом.

Как пишет издание, россияне пролежали мертвыми около суток. Причина их смерти не уточняется.

Ранее в Екатеринбурге в одной из квартир нашли мертвых мужчину и женщину, рядом с ними были их дети, которых увезли в больницу с признаками обезвоживания и истощения. Изо рта умерших шла пена. Рядом с их телами нашли неизвестный порошок, который отправили на экспертизу. Детей удалось обнаружить благодаря протечке в квартире. Трехмесячная девочка и ее двухлетний брат находились в квартире с телами родителей три с половиной дня.

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Константин Лысяков
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