Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:37, 30 марта 2023Экономика

На российском рынке мороженого сменился лидер

«Ъ»: лидером на российском рынке мороженого стала компания «Айсберри»

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По итогам прошлого года крупнейшим производителем мороженого в России стала компания «Айсберри» (бренды «Пломбир Вологодский», «Филевское», «Жемчужина России»). Соответствующую оценку предоставили Национальный союз производителей молока «Союзмолоко», Milknews, Союз мороженщиков и Streda Consulting. Исследование компаний опубликовано на портале Milknews.

«Айсберри» за год увеличила выпуск продукции на 19,6 процента, до 52,6 тысячи тонн, и сместила с лидерской позиции производителя «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки») с производством 46,7 тысячи тонн мороженого. Бессменный в течение более чем 15 лет до июня прошлого года Unilever (марки «Магнат», Cornetto, «Золотой стандарт») по объемам выпуска опустился на третью строчку рейтинга — компания снизила производство мороженого на 13,3 процента, до 39 тысяч тонн.

Материалы по теме:
Человечеству придется отказаться от мяса. Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
Человечеству придется отказаться от мяса.Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
25 марта 2023
Самый жир. Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
Самый жир.Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
29 января 2023

В общей сложности за 2022 год выпуск мороженого в стране упал на 11,1 процента, до 468 тысяч тонн в годовом выражении. Директор по коммуникациям и корпоративным отношениям Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина объяснила, что такая динамика связана с приостановкой заказов на экспортную продукцию.

Обратная тенденция наблюдалась на рынке в 2021 году — по итогам года объем экспорта мороженого из России стал рекордным, увеличившись на 26 процентов, до 33 тысяч тонн. В середине 2022 года эксперты отрасли предупреждали, что производители могли столкнуться с рядом проблем, которые впоследствии отразятся на следующем сезоне, вследствие дефицита материалов и комплектующих из-за санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
Российские рабочие ушли от одного товарного поезда и погибли под другим
Европа захотела нарастить усилия по отказу от российского газа
Вооруженный российский пенсионер взял заложника
В Брянске сослуживец выстрелил в охраняющего военный склад срочника
Бывшего мужа Эмили Ратаковски обвинили в сексуальных домогательствах
На российском рынке мороженого сменился лидер
В Киево-Печерской лавре начали бить в набат
Сальдо рассказал о планах полного освобождения Херсонской области
Выигравший на кинофестивале во Франции российский режиссер не знала об участии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.