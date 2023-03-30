Девять человек погибли при столкновении военных самолетов в США

ABC: девять человек погибли при столкновении двух военных самолетов в Кентукки

Девять человек стали жертвами столкновения двух военных самолетов над американском штатом Кентукки. Об этом сообщает ABC 13.

Речь идет о вертолетах HH60 Black Hawk, которые вечером 29 марта потерпели крушение во время обычной учебной миссии. Инцидент произошел около 22 часов по местному времени в ходе учений на военной базе Форт-Кэмпбелл в США.

«Все девять военнослужащих на борту двух вертолетов погибли, сообщил ABC News армейский чиновник», — сказано в материале. По факту случившегося ведется расследование.