В Госдуме прокомментировали планы США о выделении $9,5 миллиарда на демократию

Депутат Белик указал на вмешательство США в дела других стран под видом демократии

США вмешиваются в дела других стран под видом борьбы за демократию. Об этом в четверг, 30 марта, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводят «Известия».

Так депутат отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон в 2022-2024 годах планирует выделить 9,5 миллиарда долларов на поддержку демократии и прав человека в мире.

«И выделенные средства, и "Саммит за демократию" — это очередное подтверждение стремления Штатов облечь в высокопарные слова об установлении демократических режимов свои шкурные интересы», — сказал Белик.

Парламентарий добавил, что на примере Ирака, Сирии, Ливии, Сербии и Украины можно наблюдать, к чему приводит подобная борьба Белого дома за демократию.

Накануне The Hill сообщила, что президент США Джо Байден выделит из бюджета страны 690 миллионов долларов на ряд программ по поддержке независимых СМИ и демократических реформ в иностранных государствах. Эти меры были анонсированы на брифинге для журналистов в преддверии «Саммита за демократию».