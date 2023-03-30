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12:54, 30 марта 2023Бывший СССР

СБУ обсудила с США сотрудничество в сфере контрразведки

Глава СБУ Малюк обсудил с послом США Бринк сотрудничество в сфере контрразведки

Фото: Edgar Su / Reuters

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк обсудил с послом США в Киеве Бриджит Бринк сотрудничество ведомства с иностранными партнерами в сфере контрразведки и противодействия киберугрозам. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

В беседе с Бринк Малюк заявил, что спецслужба «стремится углублять сотрудничество с иностранными партнерами по направлениям противодействия разведывательно-взрывной деятельности третьих стран и в сфере киберзащиты».

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Георгий Нестеров
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