СБУ обсудила с США сотрудничество в сфере контрразведки

Глава СБУ Малюк обсудил с послом США Бринк сотрудничество в сфере контрразведки

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк обсудил с послом США в Киеве Бриджит Бринк сотрудничество ведомства с иностранными партнерами в сфере контрразведки и противодействия киберугрозам. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

В беседе с Бринк Малюк заявил, что спецслужба «стремится углублять сотрудничество с иностранными партнерами по направлениям противодействия разведывательно-взрывной деятельности третьих стран и в сфере киберзащиты».