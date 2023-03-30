Парламент Крыма одобрил закон об увольнении чиновников-иноагентов

Парламент Крыма принял в первом чтении закон об увольнении чиновников-иноагентов

Государственный совет Крыма принял в первом чтении поправки в законодательство республики, которые позволят увольнять с работы чиновников со статусом иноагента. Проект одобрили 68 депутатов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

Как сообщили в Госсовете, поправки дополняют закон о муниципальной госслужбе. После их принятия в окончательном чтении, работодатели по собственной инициативе смогут расторгать договор с чиновниками, получившими статус иноагента. Кроме того, юридическим и физическим лицам, учрежденными иноагентами, запретят вносить пожертвования в депутатские избирательные фонды.

По информации издания, второе чтение законопроекта пройдет после 3 апреля.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал на законодательном уровне лишить иноагентов права получать доходы от источников в России. По его мнению, попытки покинувших страну лиц с этим статусом зарабатывать деньги в ней деньги — это «абсолютно безнравственное дело».