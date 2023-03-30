Путин заявил о необходимости увеличить производство российских лекарств

Путин: нужно увеличить выпуск лекарств и снизить зависимость от импортных препаратов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить долю отечественных лекарств на внутреннем рынке. Об этом он заявил во время церемонии открытия новых фармацевтических производств, передает ТАСС.

По словам главы государства, это поможет еще больше снизить зависимость от поставок лекарственных препаратов из-за рубежа. «Особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей», — подчеркнул президент.

Для достижения этой цели необходимо открывать новые производства, совершенствовать материальную и технологическую базу, наращивать кадровый потенциал, продолжил Путин.

Президент сообщил, что государство продолжит поддерживать отрасль. Он рассказал, что с 2023 года запускается программа льготного кредитования, направленная на создание новых фармакологических мощностей.

Ранее стало известно о сроках появления российского аналога самого дорогого в мире лекарства — препарата «Золгенсма» от спинальной мышечной атрофии (СМА). В Минздраве России рассказали, что отечественный препарат может появиться на рынке в 2025-2026 годах. Компания-разработник российского лекарства от СМА уже объявила о начале клинических испытаний, сообщили в министерстве.