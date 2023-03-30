Женатый на шести женщинах мужчина захотел завести ребенка от каждой из них

Daily Star: в Бразилии мужчина женился на шести женщинах и решил завести ребенка от каждой

37-летняя модель Артур О'Урсо из города Сан-Паулу, Бразилия, женился на шести женщинах и захотел завести ребенка от каждой из них. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина, который в прошлом был женат на девяти возлюбленных, сейчас живет с шестью женами. Он признался, что хочет, чтобы каждая из его спутниц родила ему ребенка.

О'Урсо не хотел заставлять супруг выбирать, кто забеременеет первой, поэтому решил обратиться к суррогатному материнству. Он планирует найти женщину, которая сможет выносить его ребенка, и использовать яйцеклетки первой жены для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения. «Я никогда не проходил через подобное, так что для меня все это впервые. Мы очень волнуемся, но очень хотим осуществить мечту завести ребенка», — говорит он.

Мужчина готов потратить 211 тысяч бразильских реалов (3,1 миллиона рублей), чтобы стать отцом. Он также рассматривает возможность усыновления ребенка в будущем. Отмечается, что у О'Урсо уже есть десятилетняя дочь от бывшей партнерши, однако он надеется, что у него родится сын.

Ранее сообщалось, что 74-летний Рон Шеппард из Великобритании, женившийся восемь раз, пожаловался на усталость от семейной жизни и решил жить в доме престарелых. Мужчина не отрицает, что может встретить там достойную женщину, однако отмечает, что их общение будет дружеским.