Депутат заявила о необходимости господдержки патриотической песни

Депутат Госдумы Мария Василькова: сегодня нам крайне важна патриотическая повестка

Недавно в прямом эфире «Стрим ОНФ» ко мне обратился житель Московской области по вопросу недостаточной поддержки на российском телевидении авторов и исполнителей патриотической песни, связанных с проведением Специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Государственной Думы Мария Василькова.

«Считаю, что в это непростое время важно сохранять веру, память и традиции нашего народа через культуру. Учитывая текущую ситуацию в мире, интересы и потребности граждан, с целью духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания молодежи, и сохранения исторической правды необходимо на государственном уровне поддерживать авторов патриотической песни, композиторов и поэтов, авторов стихотворений, сценаристов и режиссеров патриотических документальных фильмов», — написала депутат.

Мария Василькова обратилась в Министерство культуры Российской Федерации с инициативой сформировать открытый Всероссийский реестр исполнителей, авторов военной патриотической песни, авторов стихотворений, сценаристов и режиссеров патриотических документальных фильмов (с краткими данными и историями людей) с учетом новых субъектов Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) и опубликовать на сайте Министерства культуры. Зачастую информация о таких исполнителях отсутствует.

«Сегодня нам крайне важна патриотическая повестка. Со своей стороны сделала ряд запросов в адрес руководителей центральных телеканалов, с просьбой поддержать исполнителей патриотической песни, авторской песни, композиторов и поэтов на центральном телевидении, приглашая их на различные тематические проекты и телепередачи. Стране нужны новые лица. Истории наших героев должны звучать на всех радиостанциях и ТВ-каналах», — отметила Мария Василькова.

По мнению депутата, в России должны уходить от формального подхода к выбору исполнителей «коммерческий» /«некоммерческий». «Считаю, что патриотические песни являются важной частью культурного наследия нашей страны. Они способствуют сохранению национальной идентичности укреплению чувства гордости и духа единства», — подчеркнула Мария Василькова

