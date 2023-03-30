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09:37, 30 марта 2023Ценности

Названа лучшая голливудская стилистка 2023 года

The Hollywood Reporter назвал лучшей голливудской стилисткой 2023 года Элизабет Стюарт
Сандра Буллок

Сандра Буллок. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Журнал The Hollywood Reporter составил список лучших голливудских стилистов 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, журнал поставил на первое место бывшую сотрудницу The New York Times, модного редактора Элизабет Стюарт. Известно, что она составляла образы для таких знаменитостей, как Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Джессика Честейн и Аманда Сейфрид.

Кроме того, в перечень вошли стилисты Сандра Амадор, Дженнифер Остин, Джейсон Болден, Коллин Картер, Молли Диксон и Лоу Роуч.

Ранее в марте американская актриса Сандра Буллок появилась на публике в ярком наряде и вызвала споры среди пользователей сети. Папарацци засняли звезду в ярко-розовом платье с глубоким декольте, украшенном аппликациями в виде цветов, и пиджаке черного цвета. Известно, что откровенный образ Буллок подбирала стилистка Элизабет Стюарт.

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Алина Гостева
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