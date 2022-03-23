Наряд с глубоким декольте на 57-летней Сандре Буллок вызвал споры в сети

Актриса Сандра Буллок посетила премьеру фильма «Затерянный город» в платье с декольте

Американская актриса Сандра Буллок появилась на публике в ярком наряде и вызвала споры среди пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на Daily Mail.

57-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Затерянный город», которая состоялась в кинотеатре Regency Village в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли звезду в ярко-розовом платье с глубоким декольте, украшенном аппликациями в виде цветов, и пиджаке черного цвета. Наряд был также оформлен высоким разрезом, который открывал кожаные ботфорты на шпильке.

Известно, что откровенный образ Буллок подбирала стилистка Элизабет Стюарт. Она не уточнила бренды одежды, обуви и аксессуаров.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к необычному наряду звезды, о чем принялись писать в комментариях под размещенными фото. Некоторые из них обругали внешний вид актрисы. «Буллок, конечно, красивая, но ее одежда — полный ужас», «Кто нарядил ее в этот ужас?», «Полнейшая безвкусица», «Пиджак явно был лишним», «Я разочарована в стилисте», — высказывались они.

В то же время другие поклонники похвалили работу Стюарт. «Мне кажется, что все несочетаемые на первый взгляд вещи выглядят прекрасно в этом образе», «Вау, Сандра выглядит свежо и молодежно», «А мне нравится, как вещи выглядят в ансамбле друг с другом», «Красивая Буллок», — восхищались юзеры.

15 марта Сандра Буллок заявила, что решила временно уйти из кино. «Я очень серьезно отношусь к своей работе, когда нахожусь на ней. [Сейчас] я просто хочу быть 24/7 со своими детьми и семьей», — пояснила она. Буллок отметила, что хочет заниматься тем, что делает ее счастливой. Она планирует сосредоточиться на воспитании 12-летнего сына Луи и 10-летней дочери Лейлы.