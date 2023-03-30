В Госдуме заявили о попытке «заткнуть рот» матери изнасилованного в Туве ребенка

Депутат ГД Хинштейн заявил о попытке «заткнуть рот» матери изнасилованного в Туве ребенка

В Госдуме рассказали о попытке «заткнуть рот» матери изнасилованного в Туве 10-летнего ребенка. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, ситуация с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования еще в начале года, становится «все более дикой». Так он сообщил, что после придания ситуации огласке, тувинские следователи взяли с матери потерпевшего подписку о неразглашении.

«Только вчера, после того, как скандал вышел на федеральный уровень, следователи примчались к матери ребенка, чтобы ознакомить ее с постановлением о назначении экспертиз (...) Кроме того, с нее взяли подписку о неразглашении: видимо, чтобы заткнуть рот и оградить от общения с журналистами», — сообщил депутат.

Хинштейн отметил, что мать ребенка плохо понимает по-русски и говорит на тувинском, поэтому часто не понимала суть документов, которые давали ей на подпись сотрудники Следственного комитета. Парламентарий считает, что уголовное дело следует изъять у регионального СК и передать в Москву либо взять расследование под жесткий контроль.

«Ввопросы к руководству СК и прокуратуры республики: почему 2 месяца они не видели очевидного беспредела?» — подытожил депутат.

Известно, что о насилии в правоохранительные органы заявила мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия») УК. После случившегося ребенка госпитализировали.