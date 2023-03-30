Минстрой предложил упростить в России капитальный ремонт домов-памятников

В России захотели упростить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, которые относят к объектам культурного наследия. С такой инициативой выступил Минстрой. Законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.

По действующим сейчас правилам, в домах-памятниках нельзя проводить никакие строительные работы, кроме сохранения. Однако это делает невозможной реконструкцию объектов, которые сильно обветшали и находятся в неудовлетворительном состоянии. В результате возникают трудности с заменой лифтов, инженерных систем и прочих коммуникаций, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы предлагают разрешить проводить в объектах культурного наследия не только работы по сохранению, но и капремонт, который не нарушит облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и интерьеры таких многоквартирных домов. В Минстрое рассчитывают, что принятие законопроекта позволит спасти эти здания от разрушения.

Ранее в России захотели по-новому проводить капремонт многоквартирных домов. В НП «ЖКХ Контроль» предложили включать в перечень работ замену окон. Власти поддержали инициативу, подчеркнув необходимость разобраться с финансированием. Они предложили менять окна в домах централизованно. В комитете добавили, что нововведение позволит сэкономить жильцам личные средства.