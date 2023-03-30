Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:37, 30 марта 2023Среда обитания

Ремонт домов-памятников в России захотели упростить

Минстрой предложил упростить в России капитальный ремонт домов-памятников

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России захотели упростить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, которые относят к объектам культурного наследия. С такой инициативой выступил Минстрой. Законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.

По действующим сейчас правилам, в домах-памятниках нельзя проводить никакие строительные работы, кроме сохранения. Однако это делает невозможной реконструкцию объектов, которые сильно обветшали и находятся в неудовлетворительном состоянии. В результате возникают трудности с заменой лифтов, инженерных систем и прочих коммуникаций, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы предлагают разрешить проводить в объектах культурного наследия не только работы по сохранению, но и капремонт, который не нарушит облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и интерьеры таких многоквартирных домов. В Минстрое рассчитывают, что принятие законопроекта позволит спасти эти здания от разрушения.

Ранее в России захотели по-новому проводить капремонт многоквартирных домов. В НП «ЖКХ Контроль» предложили включать в перечень работ замену окон. Власти поддержали инициативу, подчеркнув необходимость разобраться с финансированием. Они предложили менять окна в домах централизованно. В комитете добавили, что нововведение позволит сэкономить жильцам личные средства.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Раскрыты причины весеннего обострения
Политолог назвал открытие фармпроизводств укреплением суверенитета страны
Власти Австралии захотели платить фермерам за сохранение коал и эму
Экс-невеста Роба Кардашьяна раскрыла смертельную опасность силикона в ягодицах
В деле об изнасиловании 10-летнего ребенка школьниками появились новые детали
Глава МОК оценил возможность участия Большунова в турнирах
Аферист спародировал голоса российских чиновников и похитил 165 тысяч рублей
Арестованному журналисту WSJ обеспечили консульский доступ
Амстердамские проститутки решили протестовать из-за изгнания пьющих туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.