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01:58, 30 марта 2023Россия

В России ограничили выдачу лицензий на оружие

В России с 30 марта подозреваемым или обвиняемым перестанут выдавать лицензии на оружие

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на федеральный закон от 29 декабря 2022 года «О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который с сегодняшнего дня вступил в силу. Отныне лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдается тем россиянам, которых подозревают или обвиняют в совершении умышленного преступления. Еще одним основанием для отказа в выдаче лицензии станет заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ.

Теперь также запрещается выдавать лицензии на оружие лицам, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда.

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Марина Совина
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