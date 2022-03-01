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В России ужесточили правила получения разрешения на оружие

В России с 1 марта ужесточили правила получения разрешения на оружие

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

С 1 марта в России начинают действовать более строгие правила получения разрешения на оружие, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом рассказал замглавы столичного управления Росгвардии, руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев, передает ТАСС.

Главным отличием от существующего сейчас порядка стало обязательное прохождение медицинского обследования в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Кроме того, Росгвардия получила возможность проверять факт его прохождения в режиме реального времени.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о необходимости передать контроль за оборотом гражданского оружия к МВД. Он считает, что полиция сможет ужесточить надзор над данной сферой.

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Игорь Дмитров
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