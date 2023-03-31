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23:48, 31 марта 2023Россия

Российский полковник назвал сложности для ВСУ при наступлении на Белгород

Российский полковник Чмутин заявил, что ВСУ не смогут осуществить наступление на Белгород

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС России, полковник запаса Юрий Чмутин в разговоре с Ura.ru рассказал, какие сложности могут возникнуть у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том случае, если они решатся осуществить наступление на Белгород. Он выразил уверенность в том, что украинским военным не удастся это сделать, поскольку под Харьковом располагается плотная лесополоса и передвигаться им придется по открытым дорогам.

«Желание ВСУ сосредоточить группировку и двинуться на Белгород, уверен, — это просто авантюра, которая будет развенчана на первом же этапе и будет подвержена уничтожению», — заявил полковник.

Он пояснил, что в районе Харькова имеется большое количество лесополос, которые не позволят осуществить полномасштабное наступление на Белгород, поскольку передвигаться на этом направлении возможно лишь по дорогам, которые, в свою очередь, контролируются российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ведущими разведку области.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что в настоящее время у ВСУ нет преимущества над российскими военными на поле боя, и предрек, что оно будет отсутствовать еще долгое время.

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Марина Совина
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