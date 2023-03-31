Российский полковник назвал сложности для ВСУ при наступлении на Белгород

Российский полковник Чмутин заявил, что ВСУ не смогут осуществить наступление на Белгород

Ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС России, полковник запаса Юрий Чмутин в разговоре с Ura.ru рассказал, какие сложности могут возникнуть у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том случае, если они решатся осуществить наступление на Белгород. Он выразил уверенность в том, что украинским военным не удастся это сделать, поскольку под Харьковом располагается плотная лесополоса и передвигаться им придется по открытым дорогам.

«Желание ВСУ сосредоточить группировку и двинуться на Белгород, уверен, — это просто авантюра, которая будет развенчана на первом же этапе и будет подвержена уничтожению», — заявил полковник.

Он пояснил, что в районе Харькова имеется большое количество лесополос, которые не позволят осуществить полномасштабное наступление на Белгород, поскольку передвигаться на этом направлении возможно лишь по дорогам, которые, в свою очередь, контролируются российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ведущими разведку области.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что в настоящее время у ВСУ нет преимущества над российскими военными на поле боя, и предрек, что оно будет отсутствовать еще долгое время.