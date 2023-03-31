Байден отказался комментировать обвинения в адрес Трампа

Президент США Байден отказался комментировать предъявление обвинений в адрес Трампа

Президент США Джо Байден отказался комментировать информацию о предъявлении обвинений в адрес его предшественника на посту главы государства Дональда Трампа. Его слова приводит ТАСС.

«Комментария по поводу [дела] Трампа у меня нет», — заявил американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что Трампу предъявят обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с бизнес-мошенничеством. 4 апреля политик должен предстать перед судом для предъявления обвинения по делу о направлении скрытых платежей.