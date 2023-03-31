В Крыму предупредили ВСУ о катастрофе при попытке прорыва к Азовскому морю

Константинов: попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой

Глава парламента Крыма Владимир Константинов Попытка заявил, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он напомнил, что в последнее время власти Киева «слишком много» говорят о подобных планах.

«Их по многим обстоятельствам ждет военная катастрофа. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет», — считает Константинов.

Затем киевские власти будут пытаться помириться с Россией, «но это будет уже непросто», заверил глава парламента республики, подчеркнув, что с нынешним руководством не должно быть никакого формального перемирия.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе сбили беспилотник. По его словам, он упал в поле. «Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал Аксенов. Глава Крыма сопроводил пост фотографией, на которой видно место падения дрона.