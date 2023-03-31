Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях

Минобороны сообщило о поражении ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом в пятницу, 31 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там подчеркнули, что речь идет о запорожском и южнодонецком направлениях, на которых боевые действия велись силами группировки войск «Восток». Подразделения противника находились в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар в Донецкой народной республике (ДНР).

«Общие потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20», — добавили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России заявляло, что на южнодонецком и запорожском были уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.