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14:21, 30 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях

Минобороны сообщило о нанесении поражения ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в четверг, 30 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данных направлениях велись силами группировки войск Восток. Подразделения ВСУ базировались в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар в Донецкой народной республике, а также около Малиновки и Щербаки в Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении министерства.

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Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе села Темировки Запорожской области вертолет Ми-8 ВСУ. Кроме того, системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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