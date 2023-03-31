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07:46, 31 марта 2023Мир

Сын Трампа отреагировал на обвинения в адрес отца

Сын Трампа заявил о превращении США в «банановую республику» на фоне обвинений против отца

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прокомментировал выдвинутые против его отца обвинения. Своим мнением он поделился в Twitter.

По словам сына американского экс-лидера, подобные действия превращают Соединенные Штаты в «банановую республику».

Он обратил внимание на то, что коррумпированным элитам в США не угрожают опасные преступники на улицах, поскольку у них есть личная охрана. Руководство США также не волнует, «когда терроризируют обычных людей», считает Трамп.

«Но для них представляет угрозу Трамп, поэтому они готовы превратить нас в банановую республику, чтобы его остановить», —возмутился Трамп-младший, назвав это попыткой атаковать своих политических врагов.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Марина Совина
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