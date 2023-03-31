Брошенный дрон-разведчик нашли неподалеку от подмосковного аэродрома

«112»: брошенный дрон-разведчик с камерой нашли неподалеку от аэродрома Кубинка

Брошенный дрон-разведчик с камерой и аккумуляторами повышенной емкости нашли неподалеку от подмосковного аэродрома Кубинка. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации издания, о находке полицейским доложил житель деревни Полушкино, которая расположена в семи километрах от аэродрома.

Мужчина отметил, что дрон лежал в лесу. Он представляет собой аппарат 40 на 40 сантиметров с четырьмя винтами и дополнительным оборудованием. Боевой нагрузки на аппарате не выявили.

Дрон уже передали правоохранителям. По сведениям Telegram-канала Shot, найденное устройство оказалось самодельным.

28 марта житель деревни Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы нашел у железнодорожных путей обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины. Тогда подчеркивалось, что при падении дрона из мирных граждан никто не пострадал, разрушений нет.

Позже сотрудники силовых структур начали выяснять другие обстоятельства случившегося.