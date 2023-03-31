В Подмосковье над 12-летней школьницей надругались сосед и квартирант

MK.RU: в Егорьевске над 12-летней школьницей надругались сосед и квартирант ее бабушки

В подмосковном Егорьевске над 12-летней школьницей надругались сосед и квартирант, которого приютила ее бабушка, сообщает MK.RU.

По информации издания, пенсионерка воспитывала девочку и ее 16-летнюю сестру. Она забрала их из приюта около десяти лет назад, когда ее дочь лишили родительских прав.

У женщины не возникало проблем с воспитанием внучек: они хорошо учились и ладили со сверстниками. В связи с этим пенсионерка удивилась, когда руководство учебного заведения вызвало ее на беседу. Там она узнала, что 12-летнюю внучку заподозрили в интимных связях со взрослыми мужчинами.

После встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних школьница прояснила ситуацию. По словам девочки, летом 2022 года она вместе с подругами играла в своей квартире в «Правду или действие». Ей выпало задание — взять у соседа 100 рублей.

Она спустилась на первый этаж к 48-летнему медбрату психиатрической клиники. Мужчина дал школьнице денег и совершил с ребенком развратные действия. Позже он еще несколько раз домогался девочки.

Второе преступление совершил 32-летний рецидивист, которому бабушка подростка согласилась сдавать комнату. Он проживал в квартире полгода, и за это время несколько раз совершал надругательства над несовершеннолетней.

Правоохранители организовали проверку, оба подозреваемых были задержаны.

9 марта сообщалось, что в Абакане 24-летний бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю местную жительницу у себя дома. Россиянина задержали, он признал вину.