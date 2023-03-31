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03:17, 31 марта 2023Экономика

Эксперт спрогнозировал мировой суперкризис в ближайшее десятилетие

Экономист Самиев заявил о возможном спаде ВВП и последующем кризисе в ближайшие 10 лет

Фото: U.S. Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Эксперт Павел Самиев заявил, что миру в ближайшее десятилетие может грозить суперкризис. По прогнозам экономиста, люди будут наблюдать низкие темпы роста ВВП, массовую безработицу и связанные с этим социальные проблемы, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что эти проблемы появились еще в период относительно сильной экономики и в момент ее спада лишь усилятся. Самиев предположил, что их решением никто не будет заниматься, ведь в ближайшие десять лет появятся более серьезные вопросы, связанные с глобальной безопасностью.

«Вызовы, связанные с низким уровнем жизни наименее обеспеченных слоев населения, будут усугубляться вплоть до риска разрастания недовольств и протестных настроений в крупных и значимых странах», — отметил Павел Самиев.

Экономист объяснил, что эксперты предполагают рецессию, предпосылки для ее появления уже сформированы. Однако никто из специалистов не ожидает резкого падения ВВП и перезагрузки мировой экономики.

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«Согласно теории больших циклов Кондратьева, в ближайшее время вероятен кризис, который перезагрузит мировую экономику со стороны технологического уклада, отраслей которые становятся локомотивами, но одновременно несут деструктивную функцию», — пояснил Самиев.

Для финансовых рынков по всему миру это будет большим вызовом. В итоге человечество ожидает гораздо более сложное десятилетие, чем просто отсутствие движения по крупным проблемам, заключил экономист.

28 марта независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов предупредил, что мировая экономика стоит на пороге нового глобального кризиса. По его словам, опасения о потерянном для мировой экономики десятилетии имеют под собой основания.

По мнению эксперта, в текущей ситуации дальнейшее развитие событий может быть каким угодно. Хазанов также предупредил о возможном снижении доходов населения и массовом банкротстве западных банков.

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Марина Совина
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