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08:01, 28 марта 2023Экономика

Экономист предупредил об угрозе нового глобального кризиса

Экономист Хазанов заявил, что мировая экономика стоит на пороге нового глобального кризиса

Фото: Unsplash

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов предупредил, что мировая экономика стоит на пороге нового глобального кризиса. Его слова приводит РИА Новости.

Экономист заявил, что опасения о потерянном для мировой экономики десятилетии имеют под собой основания. «Начался он [экономический кризис] с энергетического кризиса в Европе и в Китае в 2021 году, когда выросли цены на энергоносители. Затем он перерос в санкционный кризис, связанный с Россией, а теперь возник еще и банковский кризис», — отметил он.

Эксперт считает, что в текущей ситуации дальнейшее развитие событий может быть каким угодно. Он предупредил о возможном снижении доходов населения и массовом банкротстве западных банков.

По словам Хазанова, изменить ситуацию может решение банковского кризиса на Западе, а также отмена антироссийских санкций.

О банковском кризисе на Западе заговорили в марте, после закрытия ряда крупных банков. Сначала стало известно о банкротстве американского Silicon Valley Bank — это стало крупнейшим крахом банка в стране со времен финансового кризиса в 2008 году. Затем закрылись банки Silvergate и Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся Credit Suisse.

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Марина Совина
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