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13:42, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о сохранении Европы только при союзе с Россией

Лукашенко заявил, что разрушению Европы может помешать объединение с Россией и Белоруссией

Фото: IMAGO / Iranian Presidency Office / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о продолжающемся разрушении Европы, которому может помешать только объединение с Россией и Белоруссией. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию ведет БЕЛТА.

«Европа может сохраниться только с нами, прежде всего, с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится», — заявил президент Белоруссии.

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Ткачев Егор
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