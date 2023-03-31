Лукашенко заявил о сохранении Европы только при союзе с Россией

Лукашенко заявил, что разрушению Европы может помешать объединение с Россией и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о продолжающемся разрушении Европы, которому может помешать только объединение с Россией и Белоруссией. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию ведет БЕЛТА.

«Европа может сохраниться только с нами, прежде всего, с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится», — заявил президент Белоруссии.