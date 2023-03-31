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18:54, 31 марта 2023Наука и техника

Продажи складных смартфонов выросли

9to5Google: рынок складных смартфонов будет расти в 2023 году

Фото: Onur Binay / Unsplash

Продажи складных устройств выросли на 75 процентов в 2022 году. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты медиа сослались на информацию IDC, согласно которой в 2022 году на рынке продали 14 миллионов складных девайсов. По словам аналитиков, подобные гаджеты стали дешевле, из-за чего сегмент вырос на 75 процентов. В отчете говорится, что в 2023 году рынок складных аппаратов продолжит расти, в то время как продажи обычных смартфонов будут сокращаться.

Несмотря на популярность устройств со складным дисплеем, в 2022 году они заняли всего один процент рынка смартфонов. Ожидается, что в 2027 году доля складных аппаратов составит 3,5 процента — будет продано до 48 миллионов единиц.

«Рынок складных телефонов завершился немного выше, чем прогнозировалось ранее, поскольку потребители начинают принимать новый форм-фактор», — подытожили аналитики IDC.

В начале марта взрывной рост сегмента складных смартфонов предсказали аналитики Canalys. В частности, исследователи заявили, что в 2023 году лидер рынка Samsung продаст рекордное количество устройств — 15 миллионов единиц.

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Андрей Ставицкий
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