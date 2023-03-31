Звезда «Солнцестояния» рассказала об издевательствах над собой во время съемок

Актриса Флоренс Пью рассказала об издевательствах над собой на съемках «Солнцестояния»

Британская актриса Флоренс Пью рассказала о своем опыте съемок в фильме режиссера Ари Астера «Солнцестояние», отметив, что она определенно издевалась над собой, чтобы войти в образ. Об этом пишет Variety со ссылкой на подкаст Off Menu.

По словам актрисы, ранее она никогда не была так поглощена работой над персонажем, как во время съемок «Солнцестояния». «Я никогда раньше не играла кого-то, кому было так больно, и я помещала себя в действительно дерьмовые ситуации, которые, возможно, другим актерам не нужно проживать, но я просто представлял себе худшие вещи», — поделилась звезда фильма.

Она подчеркнула, что по мере развития сюжета события фильма становились все более странными и сложным в исполнении. «Думаю, что к концу я, вероятно, издевалась над собой, чтобы добиться нужной актерской игры», — заключила она.

Ранее 27-летняя Пью рассказала об отношениях с 47-летним актером Заком Браффом. «Мы не вели себя вызывающе. Просто это никому не нравилось. Думаю, юные голливудские звезды так легко заводят новые романы, потому что это попадает в желтую прессу. На них всем нравится смотреть. А в моих отношениях ничего такого не было», — объяснила Пью.