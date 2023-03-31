Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:25, 31 марта 2023Культура

Звезда «Солнцестояния» рассказала об издевательствах над собой во время съемок

Актриса Флоренс Пью рассказала об издевательствах над собой на съемках «Солнцестояния»

Кадр: фильм «Солнцестояние»

Британская актриса Флоренс Пью рассказала о своем опыте съемок в фильме режиссера Ари Астера «Солнцестояние», отметив, что она определенно издевалась над собой, чтобы войти в образ. Об этом пишет Variety со ссылкой на подкаст Off Menu.

По словам актрисы, ранее она никогда не была так поглощена работой над персонажем, как во время съемок «Солнцестояния». «Я никогда раньше не играла кого-то, кому было так больно, и я помещала себя в действительно дерьмовые ситуации, которые, возможно, другим актерам не нужно проживать, но я просто представлял себе худшие вещи», — поделилась звезда фильма.

Она подчеркнула, что по мере развития сюжета события фильма становились все более странными и сложным в исполнении. «Думаю, что к концу я, вероятно, издевалась над собой, чтобы добиться нужной актерской игры», — заключила она.

Ранее 27-летняя Пью рассказала об отношениях с 47-летним актером Заком Браффом. «Мы не вели себя вызывающе. Просто это никому не нравилось. Думаю, юные голливудские звезды так легко заводят новые романы, потому что это попадает в желтую прессу. На них всем нравится смотреть. А в моих отношениях ничего такого не было», — объяснила Пью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле допустили обсуждение Путиным и Лукашенко идеи перемирия с Украиной
Во Франции арбитрам запретили делать паузы в матчах для игроков-мусульман
Россия стала лидером по экспорту в Турцию
Лукашенко пообещал похудеть
Сотрудника Siemens в Германии уличили в шпионаже на Россию
Звезда «Солнцестояния» рассказала об издевательствах над собой во время съемок
В Кремле прокомментировали дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину
Сразу две опухоли удалили из мозга российской пенсионерки
В Кремле заявили об опасности призывов разместить ядерное оружие на Украине
Трампу предъявят обвинения в суде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.