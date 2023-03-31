Жителей Петропавловска в Казахстане обвинили в сепаратизме

КНБ Казахстана возбудил дело о сепаратизме в отношении группы жителей Петропавловска

Группа жителей города Петропавловска на севере Казахстана объявила о создании независимого «городского народного совета». Комитет национальной безопасности (КНБ) возбудил в отношении граждан уголовное дело по статье о сепаратизме, сообщает в Telegram пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Департамент Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начал досудебное расследование по части 2 статьи 180 («Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ») Уголовного кодекса Казахстана, говорится в сообщении.

Причиной разбирательства стала видеозапись, недавно появившаяся в сети, на которой жители объявляют о создании «Народного совета трудящихся города Петропавловск».

Жители города заявили о «фиктивности правовой основы корпорации Республики Казахстан», назвали неблагоприятными условия жизни в стране и провозгласили независимость, самостоятельность и суверенитет.

Ранее в Казахстане возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который заявлял, что Петропавловск, Уральск и Павлодар необходимо передать России. Его обвинили в разжигании национальной розни и сепаратизме, однако ему удалось сбежать из-под следствия и скрыться в России, передавал Telegram-канал ORDA.