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12:04, 31 марта 2023Экономика

Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников СВО

Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за переводы для участников СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для клиентов, получающих зачисления на карту Сбера, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях — по телефону, карте и счету. Уточняется, что опция уже на 100 процентов реализована во всех дистанционных каналах.

Перевести деньги без комиссии можно также клиентам других банков в пределах России и через СБП в пределах установленных лимитов. Функция переводов без комиссии для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически — в мобильном приложении банка появится опция «Переводы без комиссии».

Ранее банк уже отменял комиссию для участников СВО за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР Сбербанка. Эта категория клиентов также может вернуть комиссию за годовое обслуживание карты. Кроме того, им доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.

«К другим мерам поддержки участников СВО относятся: оформление карт на территории призывных пунктов, оформление кредитных каникул, запрет на списание арестов денежных довольствий, списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства, помощь с перевыпуском и получением утерянных карт, оперативная обработка поступающих запросов от участников СВО, обслуживание по доверенности родственников и близких», — добавили в пресс-службе банка.

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Варвара Кошечкина
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