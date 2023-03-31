В Петербурге пенсионерку до смерти избили в коммунальной квартире

В Адмиралтейском районе Петербурга пенсионерку до смерти избили в коммунальной квартире

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 64-летнюю пенсионерку до смерти избили в коммунальной квартире. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Бумажной улице 30 марта. Женщину с многочисленными ссадинами и гематомами обнаружили ее соседи, которые вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти. По данным собеседника издания, спустя полчаса пенсионерка скончалась от полученных травм. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 50-летний мужчина избил до смерти 73-летнего отца из-за того, что тот высказал сыну претензии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.