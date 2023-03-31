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10:25, 31 марта 2023Экономика

Лесопромышленный гигант из России продал заводы в Европе из-за санкций

РБК: Segezha Group продала заводы по производству бумажной упаковки в Европе из-за санкций

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group продал дочернюю компанию Segezha Packaging в Европе — ей принадлежало семь заводов по производству бумажной упаковки. Причиной ухода с рынка стали операционные трудности из-за санкций. Об этом в разговоре с РБК заявил президент группы Михаил Шамолин.

Глава компании не раскрыл сумму и другие детали сделки, однако отметил, что продажа происходила на рыночных условиях. Речь идет о предприятиях в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. Их общая производственная мощность составляет около 700 миллионов бумажных мешков в год. Шамолин уточнил, что мощность аналогичных российских заводов лесопромышленного гиганта составляет примерно 1,8 миллиарда мешков в год.

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До июля 2022 года с предприятий Segezha Packaging бумага беспрепятственно шла на европейские заводы, однако после введения пятого пакета санкций ЕС импорт российской лесопромышленной продукции был запрещен. «Физически поддерживать их деятельность было невозможно. Мы не могли их снабжать бумагой из-за санкционных ограничений, с другой стороны, эти предприятия не могли покупать бумагу на европейском рынке, потому что производители отказывались им ее поставлять и клиенты отказывались покупать готовую продукцию (бумажные мешки), потому что владелец европейских активов — российская компания», — прокомментировал Шамолин. В связи с этим продолжать деятельность в Европе компании стало невыгодно.

Хотя Евросоюз запретил экспорт в Россию некоторых видов бумаги и картона, фактически поставки продолжаются. Сырье завозят в страну через третьих лиц, а производителей никто не контролирует. В середине декабря российский Минтранс захотел запретить свободный проезд европейских транспортных средств, ввозящих в страну бумагу и картон. Ведомство хотело реализовать идею в рамках продления запрета на въезд грузовиков из ЕС, Норвегии, Великобритании и с Украины, который ввели 10 октября.

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Мария Грушко
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