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13:52, 31 марта 2023Интернет и СМИ

В России ограничат доступ школ к зарубежным видеосервисам

Глава Минцифры Шадаев: доступ российских школ к зарубежным видеосервисам будет ограничен

Фото: Unsplash

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что доступ российских школ к зарубежным видеосервисам будут ограничивать. Его слова приводит ТАСС.

«С учетом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам», — заявил министр на итоговой коллегии Министерства просвещения. В частности, он указал, что в России существует единая коммуникационная платформа для видеоконференций и школьных чатов «Сферум».

Помимо этого, Шадаев попросил уделить внимание переходам в специальные чаты «VK Мессенджера» для общения учителей с родителями и учениками. По его словам, в «VK Мессенджере» зарегистрировались 100 процентов школ, однако более-менее активных классных чатов — только 300 тысяч.

Руководитель министерства подчеркнул, что для рабочих коммуникаций, касающихся школы, прежде всего должен выбираться российский сервис. «Для личного общения можете продолжать использовать любые мессенджеры», — добавил он.

В январе Шадаев оценил перспективу блокировки американского видеохостинга YouTube в России. Он заявил, что позиция министерства по этому вопросу не изменилась — в Минцифры считают, что в ограничении доступа к YouTube нет необходимости.

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Маргарита Щигарева
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